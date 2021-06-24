В сети появилась информация, что в городской больнице Выборга отменили все ближайшие записи, а с 1 июля поликлиника и вовсе закрывается на карантин.

Как сообщили ivbg.ru в колл-центре Выборгской межрайонной больницы, первоначально больницу планировали закрыть на карантин с 1 по 31 июля, но продолжили бы оказание экстренной медицинской помощи. Теперь же пришло новое распоряжение, что медучреждение продолжит работать, но значительно уменьшится число пациентов. Такие меры связаны с ростом заболеваемости Covid-19.

Тем временем в Ленобласти растет число заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе выявили 133 новых случая. Ранее мы публиковали адреса всех пунктов Ленинградской области, где можно сделать прививку от Covid-19.