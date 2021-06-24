В Африке пропали два брата с биткоинами на $3,6 млрд

В Южно-Африканской Республике пропали два брата-основателя криптовалютной инвестиционной компании Africrypt. Вместе с ними исчезли принадлежавшие клиентам 69 тысяч биткоинов на $3,6 млрд.

В апреле старший из братьев и глава Africrypt Амир Каджи заявил о взломе компании, однако попросил инвесторов не обращаться в правоохранительные органы или к юристам, сославшись на то, что это вызовет дополнительные сложности с возвратом средств.

В итоге некоторые инвесторы все же обратились за помощью в юридическую фирму, которой удалось установить, что сотрудники Africrypt потеряли доступ к программному обеспечению за неделю до объявления о взломе.

Текущее местонахождение братьев Каджи не установлено. Также невозможно проследить транзакции с выведенными со счетов Africrypt биткоинами

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