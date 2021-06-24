Жительница Тихвина получила три миллиона рублей на выращивание земляники

Ирина Нажимова стала одним из победителей конкурса грантов «Агростартап» и получила 3 миллиона рублей на развитие своего дела

Она стала первой жительницей района, которая победила на конкурсе грантов «Агростартап». При удачной погоде уже летом 2022 года тихвинцы смогут попробовать клубнику из хозяйства Ирины Нажимовой.

Вам будет интересно Выборгские фермеры стали получателями гранта «Агростартап» В Ленобласти подвели итоги конкурса на субсидию нацпроекта поддержки малого бизнеса — в 2021 году восемь фермеров получат гранты «Агростартап»... 09.06.2021 355

Отметим, что принять участие в «Агростартапе» могут не только жители 47 региона, но и Петербурга. «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.

Также, семейные фермы Ленобласти могут получить гранты до 30 млн рублей. Заявки принимаются до 2 июля.