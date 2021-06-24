В Ленобласти нашли кладбище немецких военнопленных

Захоронение из 60 человек времен Великой Отечественной войны обнаружили рядом с трассой М-10 в Ленинградской области.

Об этом в четверг, 24 июня сообщает портал 78 со ссылкой на свои источники. Человеческие останки были найдены в ходе ремонтных работ на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе.

Известно, что это часть немецкого кладбища времён Великой Отечественной войны. Согласно имеющимся архивам, здесь было захоронено около 60 солдат немецкой армии.

Останки людей обнаружили вблизи частных домов. На месте уже работают представители Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями.