В Ленобласти увеличили время, в которое запрещено шуметь

Законодательное собрание области приняло поправки в закон о тишине. Теперь так называемое «тихое время» увеличено на три часа.

Раньше согласно закону шуметь было запрещено с 23:00 до 7:00, однако теперь «тихий час» начинается с 21:00 до 8:00 утра. Под «шумным поведением» законодатели теперь подразумевают не только ремонт и шумные посиделки, но и, например, собачий лай и передвижение мебели.

Данные нововведения не коснулись выходных и праздничных дней. Однако и тут появились изменения — в такие дни ленинградцам нужно вести себя тихо с 22:00 до 10:00.