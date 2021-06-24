Упавший вертолет в Ленобласти может принадлежать национальной гвардии

Источники сообщают, что разбившийся около деревни Корпикюля вертолет МИ-8 может принадлежать Северо-Западному округу войск национальной гвардии РФ.

Об этом 24 июня, вечером сообщает портал Фонтанка со ссылкой на свои источники. Ранее появлялась информация, что вертолет принадлежал Западному военному округу. Однако там это отрицают.

«Все вертолёты ЗВО стоят на земле, ни один не поднимался в воздух», — сообщают в Западном военном округе.

В ГУ МЧС по Ленобласти по-прежнему катастрофу не комментируют. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, трагедия произошла 24 июня, в четверг. Очевидцы сообщали о падении многоцелевого вертолёта МИ-8 рядом с деревней Корпикюля.