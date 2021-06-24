В крушении вертолета Ми-8 погибли трое человек

Подтвердилась информация касаемо принадлежности боевого вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у деревни Корпикюля в Ленинградской области. Также сообщается о гибели троих военнослужащих.

Сообщается, что вертолёт Ми-8, рухнувший вечером 24 июня в Гатчинском районе, принадлежал войскам нацгвардии. Также известно, что полёт разбившегося военно-воздушного транспорта был учебно-тренировочным, вооружения на борту не было. Об этом сообщают РИА Новости.

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России

«Транспортный боевой вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа войск нацгвардии в результате авиационного происшествия упал в Ленинградской области. Выполнял учебно-тренировочный полет. Предварительно экипаж в составе трех военнослужащих погиб», — сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа войск нацгвардии.

На место крушения уже выехала комиссия штаба.

Ранее мы писали, что в Гатчинском районе упал вертолет Ми-8. Трагедия произошла у деревни Корпикюля вечером, 24 июня.