Стали известны подробности крушения вертолета Ми-8

Названа предварительная причина катастрофы у деревни Корпикюля в Ленинградской области. На борту находилось трое военнослужащих. Выжить им не удалось.

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Военно-воздушное судно разбилось во время тренировочного полета рядом с деревней Корпикюля. По предварительной информации ТАСС, причиной трагедии мог стать отказ двигателя.

Вертолет, принадлежавший Росгвардии, вылетел с авиабазы в Громово. Внутри находились пилот, помощник штурмана и старший бортовой. На месте крушения уже работает комиссия в составе Росгвардии, МЧС и прокуратуры.