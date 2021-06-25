Коронавирус перенес форум «Ладога» на неопределенный срок

Межрегиональный молодежный образовательный форум СЗФО переносится на более поздний срок в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Такое решение принято оргкомитетом форума в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции. О датах и формате форума оргкомитет объявит дополнительно на сайте.

Напомним, форум «Ладога» проходит в Ленобласти с 2009 года. Это уникальная образовательная и коммуникативная площадка для молодежи, где каждый может реализовать себя. 12-й молодежный форум в 2020 году собрал рекордное количество участников — более 650 человек — лидеров молодежных сообществ, блогеров, молодых предпринимателей, представителей социальной активности, духовного пространства, профсоюзов, Волонтеров Победы и digital-джедаев.