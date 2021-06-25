На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 25 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 25 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 130,174 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, демонтаж праздничных консолей.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 672 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, устранение деформации дорожного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 109 ограничение скорости движения в направлении г. Гатчина с 08:00 до 19:00, устранение деформации дорожного покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 500 ограничение скорости движения в направлении Вологды с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

подъезд к г. Выборг № 1 км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска бордюрного камня на автобусных остановках;

км 150-151 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах;

км 149-150 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска шумозащитных экранов.

А-181 «Магистральная»:

км 30-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):