На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 25 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 25 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 130,174 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, демонтаж праздничных консолей.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 672 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, устранение деформации дорожного покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 109 ограничение скорости движения в направлении г. Гатчина с 08:00 до 19:00, устранение деформации дорожного покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 500 ограничение скорости движения в направлении Вологды с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- подъезд к г. Выборг № 1 км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска бордюрного камня на автобусных остановках;
- км 150-151 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах;
- км 149-150 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска шумозащитных экранов.
А-181 «Магистральная»:
- км 30-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
- км 37-0, ТрР км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи с увлажнением;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода вручную;
- км 25-28 ограничение скорости движения в направлении Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт прикромочных лотков;
- км 37-57 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 22:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- км 36-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 100-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 5-0 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.