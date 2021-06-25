Четырехлетний ребенок погиб, выпав из окна в Сосновом Бору

По информации ivbg.ru, 25 июня из окна на восьмом этаже дома в Сосновом Бору выпал четырехлетний ребенок.

От полученных травм он умер. По предварительной информации, ребенок с мамой находился в гостях у знакомого. При этом окна в квартире были открыты.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет дана правовая оценка смерти ребенка и решен вопрос мерах реагирования.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что девушку разорвало пополам после падения с высотки по улице Коллонтай – фото и видео.