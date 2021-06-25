Спецназовцы отправились в водный поход на Чудское озеро в честь 80-летия начала Великой Отечественной.
Обездвиженный пулей террориста ветеран спецназа Николай Евтух вместе с командой сослуживцев покорил Чудское озеро в символичном походе, посвященном 80-летию начала Великой Отечественной.
Команда отправилась 22 июня в 4 часа. По пути маршрута отряд останавливался на местах сражений и мемориальных объектах, чтобы почтить память героев. Не обошлось без трудностей — на второй день похода случился небольшой штормом.
Команда успешно преодолела маршрут на байдарках — 136 км за 3 дня. Финишировали на берегу Чудского озера рядом с местом «Ледового побоища», в честь 800-летия Александра Невского.
Напомним, что Николай Евтух был ранен 8 марта 2000 года возле чеченского села Комсомольское. Пуля боевика перебила ему позвоночник, в результате чего он стал инвалидом-колясочником.