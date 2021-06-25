Спецназовцы отправились в водный поход на Чудское озеро в честь 80-летия начала Великой Отечественной.

Обездвиженный пулей террориста ветеран спецназа Николай Евтух вместе с командой сослуживцев покорил Чудское озеро в символичном походе, посвященном 80-летию начала Великой Отечественной.

Команда отправилась 22 июня в 4 часа. По пути маршрута отряд останавливался на местах сражений и мемориальных объектах, чтобы почтить память героев. Не обошлось без трудностей — на второй день похода случился небольшой штормом.

«Попали в волны, пришлось Коляна на ходу перекидывать в лодку с. Сашкой, потому что ветер безумный, волны. Лодку заполнило водой, и вообще, думали, что сейчас МЧС вызывать будем», — Андрей Кочетов, исполнительный директор Союза ветеранов спецподразделения «Тайфун»

Команда успешно преодолела маршрут на байдарках — 136 км за 3 дня. Финишировали на берегу Чудского озера рядом с местом «Ледового побоища», в честь 800-летия Александра Невского.

Напомним, что Николай Евтух был ранен 8 марта 2000 года возле чеченского села Комсомольское. Пуля боевика перебила ему позвоночник, в результате чего он стал инвалидом-колясочником.