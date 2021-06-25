Зеленский рассказал о возможности разрыва Украины с Донбассом

Как сообщает «РИА Новости», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта в Донбассе, на референдум вынесут вопрос о разрыве всех связей с регионом.

«Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины», – сказал Владимир Зеленский

По словам президента Украины, если не получатся любые альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в Нормандском формате, то за разрыв отношений будут голосовать украинские граждане. В Верховной Раде отметили, что такой референдум противоречит законам.

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