Началась онлайн-трансляция праздника «Алые паруса»

Увидеть праздник «Алые паруса» вживую смогут только выпускники. Тем, у кого нет заветного билета на представление, позволят посмотреть шоу через прямую трансляцию, которая уже началась.

В Санкт-Петербурге 25 июня, вечером проходит традиционный ежегодный праздник выпускников «Алые паруса». Телеканал Пятый начинает прямую онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно, что украинская исполнительница Светлана Лобода будет хедлайнером на концерте «Алых парусов-2021». Также торжество посетят JONY, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda, Niletto и Ирина Дубцова.