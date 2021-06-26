Центробанк сворачивает часть мер поддержки, принятых во время пандемии COVID-19

Как сообщает «РИА Новости», Банк России с 1 июля сворачивает часть мер поддержки, принятых во время пандемии COVID-19.

Ранее регулятор несколько раз продлял рекомендацию кредитным организациям о реструктуризации и не начислении штрафов по кредитам физическим и юридическим лицам. С 1 июня эта рекомендация будет отменена на фоне быстрого восстановления экономики.

Также к указанному сроку банкам необходимо сформировать резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса и реструктурированным из-за пандемии COVID-19.

По данным Центробанка, кредитные организации реструктурировали долги физических лиц на 940,4 млрд рублей, а задолженность бизнеса – на 925,3 млрд рублей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что стала известна стоимость восстановления дорог Крыма после наводнения.