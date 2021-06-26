Власти США подадут в суд на собственный штат

Министерство юстиции США подаст иск против властей штата Джорджия за принятие закона о досрочном голосовании. В исковом заявлении утверждается, что новые правила нарушают гражданские права и свободы американцев.

Закон штата Джорджия, подписанный губернатором Брайаном Кемпом 25 марта, ужесточил требования к идентификации открепительных бюллетеней, ограничил время проведения голосования в день выборов и сократил количество ящиков для голосования.

Позже несколько правозащитных организаций подали иск против властей штата Джорджия из-за нового избирательного закона. Они утверждали, что закон противоречит поправке 15 Конституции США, запрещающей властям на уровне государства или отдельных штатов ограничивать граждан страны в активном избирательном праве по признаку «расы, цвета кожи или в связи с нахождением в рабстве в прошлом».