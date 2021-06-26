Как сообщал ivbg.ru, мужчина прыгнул с дамбы в Тихвине на помощь тонувшему и исчез. Тот, кого спасали, выжил.

В полицию Тихвинского района 25 июня около 19:00 сообщили о пропаже 25-летнего мужчины. Он прыгнул в воду с переправы в районе улицы Римского-Корсакова в Тихвине, чтобы помочь тонущему, но скрылся под водой. Мужчина, которому потребовалась помощь, выбрался на берег самостоятельно и выжил.

Поиски молодого человека благополучно завершены 26 июня. Спасатели просто дозвонились до него по телефону. Мужчина снял трубку и ответил, что находится дома.

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