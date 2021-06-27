В Невском районе Петербурга обнаружили труп женщины

Минувшим вечером на Российском проспекте в Санкт-Петербурге нашли тело неизвестной. О происшествии сообщают очевидцы.

Информация об этом появилась в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в воскресенье, 27 июня. Как сообщает очевидец, сумевший запечатлеть на кадре ужасную картину, тело неизвестной женщины обнаружили под путепроводом у ж/д путей на Российском проспекте.

На тот момент на месте уже работала оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются.