В Невском районе Петербурга обнаружили труп женщины

Минувшим вечером на Российском проспекте в Санкт-Петербурге нашли тело неизвестной. О происшествии сообщают очевидцы.
Информация об этом появилась в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в воскресенье, 27 июня. Как сообщает очевидец, сумевший запечатлеть на кадре ужасную картину, тело неизвестной женщины обнаружили под путепроводом у ж/д путей на Российском проспекте.
На тот момент на месте уже работала оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются.
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25.06.2021 182