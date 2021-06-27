Стало известно количество выпускников, посетивших «Алые паруса»

Смольный озвучил число подростков, побывавших на традиционном празднике «Алые паруса» в ночь на 26 июня. Несмотря на коронавирусные ограничения, праздник получился по-настоящему масштабным.

«Алые паруса» посетило несколько десятков тысяч выпускников, не считая педагогов, которые их сопровождали. Согласно данным Невских новостей со ссылкой на Смольный, мероприятие посетило порядка 30 тысяч человек:

«Почти 30 тысяч выпускников школ и 9 тысяч выпускников учреждений среднего профессионального образования».

Ранее мы писали, что в преддверии праздника в Петербурге активизировались мошенники. Они предлагали петербуржцам посмотреть «Алые паруса» за 225 тысяч рублей.