ВОЗ: миру грозит очередной локдаун из-за индийской «Дельты плюс»

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович опасается введения тотального локдауна по всему миру.

Об этом стало известно минувшим днем в эфире YouTube-канала Соловьев Live. Распространение нового штамма Covid-19 «дельта плюс» требует срочной реакции. Игнорирование этой проблемы может привести к новому локдауну.

«[Необходимы прим.ред.] вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун. Нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить распространение вируса», поделилась Вуйнович.