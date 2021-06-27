Похитители украли лодку, после чего два человека оказались заблокированы на острове посреди реки Вуокса.

В Выборгском районе Ленобласти двое человек попали в беду посреди реки Вуокса из-за лодочных похитителей. Инциндент произошел 27 июня. Пострадавший позвонил в полицию около 10 часов утра и сообщил, что у него похитили лодку, мотор и вещи. Жертва грабителей уточнила, что находится на острове на реке Вуокса в Выборгском районе 47-го региона вместе с еще одним человеком и покинуть остров самостоятельно не может.

Пострадавших людей эвакуировали, медицинская помощь не потребовалась.