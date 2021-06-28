Специалисты из Финляндии, дорожного комитета Ленобласти и «Ленавтодора» изучили опыт друг друга в области обслуживания и ремонта магистралей с гравийным и грунтовым покрытием.

Дорожники из Ленинградской области и Финляндии встретились на обучающем онлайн-семинаре, где обменялись опытом работы, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Специалисты из Финляндии, дорожного комитета Ленобласти и «Ленавтодора» изучили опыт друг друга в области обслуживания и ремонта магистралей с гравийным и грунтовым покрытием: обсудили использование применение хлористого кальция на дорогах вместо соли, изучили особенности конструкции водопропускных труб и объемы материала, необходимого для подсыпки гравийных дорог во время обслуживания.

Также на семинаре затронули технологию «мягкого асфальта». Такое покрытие, не пылит после проезда транспорта.