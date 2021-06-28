Житель Ленобласти выиграл грант в 1,2 млн рублей на “Тавриде”

В Крыму подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов арт-кластера «Таврида» – «Новые Русские сезоны». В числе призеров — Александр Товаров из Ленобласти.

На конкурсе он представил проект «Межрегиональный студенческий кубок «Финальный рывок» и выиграл 1,2 млн рублей на его реализацию.

В третьей смене форуме Ленобласть также представляют оперный певец и копирайтер. Их выбрали эксперты по итогам конкурсного отбора заявок и оценки выполненных творческих работ.

Ранее мы сообщали, что восемь фермеров Ленобласти получат гранты на сумму 27 млн рублей. Средства они смогут направить на реализацию своих бизнес-проектов.