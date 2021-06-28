На объекте длиной в 2,7 километра запланирована укладка труб и устройство канализационных колодцев.

В поселке Янино, Всеволожского района Ленобласти, дорожники с середины июня ведут работы по расширению Голландской улицы. В результате площадь трассы составит 32 тысячи «квадратов»: на дороге оборудуют 11 тыс. квадратных метров тротуара, 15 наземных пешеходных переходов и 9 остановок.

Вам будет интересно В Янино начаты работы по расширению Голландской улицы Площадь трассы составит 32 тысячи «квадратов»: на дороге оборудуют 11 тыс. квадратных метров тротуара, 15 наземных пешеходных переходов и 9... 15.06.2021 377

Сейчас на объекте длиной в 2,7 километра идет подготовка к укладке труб и устройству канализационных колодцев. Также специалисты начинают формировать конструкции дорожной одежды для новой полосы.

Фото: Дирекция КРТ Ленобласти Фото: Дирекция КРТ Ленобласти

По плану проекта расширение улицы коснется всей длины дороги — от Колтушского шоссе до Кинологического центра. О ходе работ рассказали в Дирекции КРТ Ленобласти.