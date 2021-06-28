У метро «Девяткино» поймали торговку поддельными справками об отсутствии COVID-19

Автор: Гузель Галимова
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Во Всеволожском районе Ленобласти полиция задержала 30-летнюю безработную из Чувашии. 

Женщина подозревается в торговле поддельными справками о медотводе от вакцинации, а также об отсутствии контактов с больными COVID-19. Ее задержали у станции метро «Девяткино» в Мурино, 

Возбуждено уголовное дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Петербурге задержали торговца поддельных справок и тестов на COVID-19. В его салоне автомобиля нашли большое количество липовых бланков медицинских справок.

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