У метро «Девяткино» поймали торговку поддельными справками об отсутствии COVID-19

Во Всеволожском районе Ленобласти полиция задержала 30-летнюю безработную из Чувашии.

Женщина подозревается в торговле поддельными справками о медотводе от вакцинации, а также об отсутствии контактов с больными COVID-19. Ее задержали у станции метро «Девяткино» в Мурино,

Возбуждено уголовное дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Петербурге задержали торговца поддельных справок и тестов на COVID-19. В его салоне автомобиля нашли большое количество липовых бланков медицинских справок.