Для поселений Ленобласти закупят мусорные баки на 64 млн рублей

На оснащение поселений региона мусорными баками собираются выделить 64 миллиона рублей. Профильный комитет уже открыл прием заявок от муниципалитетов.
Об этом в понедельник, 28 июня сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти. Средства на эти цели будут выделяться из регионального бюджета.
«После подачи заявок будет проведен конкурсный отбор, задача муниципальных образований – направить заявки с приложенными документами до 5 июля. Перечень документов можно найти по ссылке: waste.lenobl.ru», — рассказали в ведомстве.
На данный момент профильный комитет уже ждет заявки от администраций муниципальных образований. В заявке необходимо предоставить информацию о количестве контейнерных площадок населенного пункта, которые нуждаются в обновлении мусорных баков.
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