Рыжая бестия «обслужила» парня на парковке Рязанского вокзала — видео

Жара действует не только на жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти, но и на московских девушек.

В сети появилось видео того, как рыжая девушка «обслуживает» парня на парковке Рязанского вокзала в Москве.

Девушка, решившаяся на секс-перформанс, была полуголая, а ее соски закрывала только черная изолента.

Как утверждают очевидцы, девушка особенно не пряталась и даже прогулялась голышом с еще одним «кавалером».