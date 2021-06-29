В Кудрово высадили 130 саженцев деревьев – фото

В парке «Оккервиль» и на улице Венской в Кудрово Всеволожского района появились 130 новых саженцев.

Из них высажены: 60 кленов, 30 шаровидных ив, 15 черешчатых дубов, 15 красных дубов, 10 лип. Еще 30 берез и 15 спирей высадят в сквере «Березовая роща».

Также 90 берез появятся в рамках компенсационного озеленения после завершения теплотрассы на Ленинградской улице. Всего же за 2021 год зеленый фонд Кудрово пополнился 220 новыми деревьями.

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал о том, что трех лошадей заметили на дороге во Всеволожском районе.

Фото: online47.ru