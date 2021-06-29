Аварии на перекрестке случаются не часто, однако жители давно просили установить здесь светофор.

В городе Пушкин на месте смертельной аварии, произошедшей на пересечении улиц Сетевая и Автомобильная хотят установить светофор. Об этом 78.ru узнал от Дирекции по организации дорожного движения Петербурга.

Сейчас на перекрестке установлены дорожные знаки об ограничении максимальной скорости и пешеходном переходе а также «лежачий» полицейский. Помимо прочего со стороны сетевой улицы стоят дублирующие дорожные знаки.

Аварии на перекрестке случаются не часто, однако жители давно просили установить здесь светофор. Об этом же направляло обращения ОГИБДД ОМВД России по Пушкинскому району.

Дирекция проведет дополнительное обследование перекрестка, после чего будет вынесено решение о необходимости установки светофора.