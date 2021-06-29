В центр «Велес» на попечение попали осиротевшие ежата

В Центр спасения диких животных «Велес» привезли спасенных ежат. Чтобы доставить зверьков, волонтеры преодолели путь в 200 километров.
Фото: центр "Велес"
Фото: центр "Велес"
Как отмечают сотрудники учреждения, у ежат диагностировали сильное обезвоживание, однако нашли их вовремя. Теперь им ничего не угрожает.
Малышей нашли на одном из дачных участков в Гатчинском районе. Хозяева участка не кормили ежат и не предпринимали никаких действий, пока не связались с центром для дальнейших указаний. Это также сыграло важную роль в спасении малышей.
«Спасибо нашедшим, что прежде, чем предпринимать какие-то действия, проконсультировались с нами. Спасибо нашим верным автопомощникам, которые проделали путь более 200 километров, чтобы привезти сироток из Гатчинского района», — отметили в «Велесе».