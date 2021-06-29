Волейболист из Ленобласти пронесет олимпийское знамя в Токио

Волейболист Максим Михайлов станет знаменосцем на летних Олимпийских играх в Японии. Вместе с саблисткой Софьей Великой он пронесет олимпийское знамя в Токио.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, Максим Михайлов родом из поселка Кузьмоловский. Спортом он начал заниматься с восьми лет.

Всего регион представят девять спортсменов: велосипедист Александр Власов, синхронистка Светлана Колесниченко и команда ватерполисток «Кинеф-Сургутнефтегаз» в составе 7 человек: Анастасии Симанович, Евгении Соболевой, Дарьи Рыжковой, Екатерины Прокофьевой, Анны Карнаух, Евгении Ивановой и Надежды Глызиной.