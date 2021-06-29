В Ленобласти создали экологическую милицию

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Как отмечают в администрации региона, новое ведомство будет наделено широкими полномочиями.

Об этом стало известно во вторник, 29 июня. Экологическая милиция станет подведомственным учреждением комитета по государственному экологическому надзору. Численность нового учреждения составит 104 человек.

Как отмечают в администрации Ленинградской области, экологическая милиция будет наделена «широкими» полномочиями, однако какими конкретно — не уточнили.

Напомним, идею создать подобное ведомство появилось еще в прошлом году. Тогда Александр Дрозденко указывал, что задачей такого подразделения станет поимка нарушителей экологической безопасности.