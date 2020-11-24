На базе эконадзора Ленобласти появится экомилиция

О планах создать экологическую милицию, поощрять волонтеров за сообщения о нарушениях рассказал губернатор Ленобласти.
Глава региона также предложил возлагать расходы на уборку свалок на собственников участков. Отметим, что всего с начала 2020 года лесными инспекторами проведено более 36 тысяч патрулирований. В ходе рейдов, которые проводятся совместно с сотрудниками полиции и арендаторами лесных участков лесные инспекторы выявили более 900 нарушений, в настоящее время возбуждено более 650 административных дел, наложено штрафов на сумму больше 127,8 млн руб.
Напомним, ранее Александр Дрозденко предложил платить жителям Ленинградкой области за гражданскую позицию, которая должна проявляться в борьбе с нелегальными мусорными перевозчиками и стихийными свалками.
Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. Партнеры – строительные компании и крупные инвесторы, действующие на территории Ленобласти. Соответствующие работы начнутся в Кингисеппском и Выборгском районах.
Отметим, что «Газпром» посадит 800 гектаров леса в Ленинградской области. Стоимость проекта – около 181 млн рублей. Деньги выделены предприятием.
В 2019 году Ленобласть вошла в тройку лучших субъектов России по объемам посадки леса — было выполнено 114% от плана по восстановлению лесов. В 2018 году в весенний «Всероссийский день посадки леса» в Ленобласти прибавилось 100 гектаров леса — более 2 тысяч добровольцев посадили в лесничествах Ленобласти 263 тысячи деревьев. В 2019 году только в Выборгском районе высадили шесть тысяч сеянцев сосны.