На базе эконадзора Ленобласти появится экомилиция

О планах создать экологическую милицию, поощрять волонтеров за сообщения о нарушениях рассказал губернатор Ленобласти.

«Мы планируем создать экологическую милицию на базе комитета государственного экологического надзора. Это будут обученные люди на специальном транспорте, в специальной форме, и их задачей станет ловить нарушителей», — отметил Александр Дрозденко.

Глава региона также предложил возлагать расходы на уборку свалок на собственников участков. Отметим, что всего с начала 2020 года лесными инспекторами проведено более 36 тысяч патрулирований. В ходе рейдов, которые проводятся совместно с сотрудниками полиции и арендаторами лесных участков лесные инспекторы выявили более 900 нарушений, в настоящее время возбуждено более 650 административных дел, наложено штрафов на сумму больше 127,8 млн руб.

«Если мы подали иск, а собственник не устраняет требования и не ликвидирует свалку, то нужно чтобы это сделало третье лицо, а собственник участка возмещал уже расходы в судебном порядке. Есть, конечно, опасения, что не все оплатят иски, но в этом случае необходимо проработать вопрос изъятия земельных участков. Возможно, создать областную компанию или выбрать уполномоченную компанию, которая будет за областные средства убирать, а затем возмещать за бюджет», — пояснил глава региона.

Напомним, ранее Александр Дрозденко предложил платить жителям Ленинградкой области за гражданскую позицию, которая должна проявляться в борьбе с нелегальными мусорными перевозчиками и стихийными свалками.

Вам будет интересно Аудиогид, рассказывающий о событиях времен войны в Кировске, стал доступен онлайн Создатели проекта «По следам боевой славы» представили третий ролик про аудиогид, посвященный 75-летию годовщины победы в Великой Отечественной войне Проект предусматривает... 18.10.2020 279

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. Партнеры – строительные компании и крупные инвесторы, действующие на территории Ленобласти. Соответствующие работы начнутся в Кингисеппском и Выборгском районах.

Отметим, что «Газпром» посадит 800 гектаров леса в Ленинградской области. Стоимость проекта – около 181 млн рублей. Деньги выделены предприятием.

В 2019 году Ленобласть вошла в тройку лучших субъектов России по объемам посадки леса — было выполнено 114% от плана по восстановлению лесов. В 2018 году в весенний «Всероссийский день посадки леса» в Ленобласти прибавилось 100 гектаров леса — более 2 тысяч добровольцев посадили в лесничествах Ленобласти 263 тысячи деревьев. В 2019 году только в Выборгском районе высадили шесть тысяч сеянцев сосны.