Роспотребнадзор попросил Михаила Мишустина запретить массовые мероприятия

Премьер-министр призвал главу Роспотребнадзора дать соответствующее поручение главным санитарным врачам в субъектах.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила главу правительства Россия Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете в государстве массовых мероприятий, в том числе политических, по причине распространения ковида.
— В последнюю неделю мы видим, что массовые мероприятия проходят в целом ряде субъектов, несмотря на четко обозначенные критерии методических рекомендаций, — пояснила она в ходе заседания координационного совета по борьбе с инфекцией.
В ведомстве подготовили проект постановления государственного санитарного врача, где изложены не рекомендации, а требования о соблюдении необходимых правил. Мишустин со своей стороны попросил Попову дать соответствующее поручение главным санитарным врачам по субъектам России, чтобы те занимали активную позицию.
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29.06.2021 251