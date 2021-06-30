Роспотребнадзор попросил Михаила Мишустина запретить массовые мероприятия

Премьер-министр призвал главу Роспотребнадзора дать соответствующее поручение главным санитарным врачам в субъектах.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила главу правительства Россия Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете в государстве массовых мероприятий, в том числе политических, по причине распространения ковида.

— В последнюю неделю мы видим, что массовые мероприятия проходят в целом ряде субъектов, несмотря на четко обозначенные критерии методических рекомендаций, — пояснила она в ходе заседания координационного совета по борьбе с инфекцией.

В ведомстве подготовили проект постановления государственного санитарного врача, где изложены не рекомендации, а требования о соблюдении необходимых правил. Мишустин со своей стороны попросил Попову дать соответствующее поручение главным санитарным врачам по субъектам России, чтобы те занимали активную позицию.