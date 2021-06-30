В Санкт-Петербурге без вести пропала 14-летняя девочка

О ее местонахождении нет никакой информации с 5 июня.

Ростом пропавшая 162 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы красно-рыжие. У девочки имеется пирсинг на губе и носу.

Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в мае поступило 275 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.