В Петербурге мать написала заявление в полицию на 13-летнего сына-тиктокера

Автор: Гузель Галимова
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В Рыбацком мать написала заявление в полицию на 13-летнего сына, который поддался очередному сумасшедшему тренду в TikTok.

Дело в том, что подросток вместе с другом скручивал фирменные колпачки с колес автомобилей. Это действо засняли соседи и выложили видео в местную группу. Эти кадры увидел отец мальчика и рассказал жене. А та, помимо воспитательной беседы, еще и заявила в полицию на сына. 

Источник: паблик "Мэш на Мойке".

Ранее Общественная палата Ленобласти попросила Генпрокуратуру проверить TikTok-дома на предмет соблюдения законодательства и иных норм проживания и работы в них детей и подростков-блогеров.

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