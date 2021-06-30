В Петербурге мать написала заявление в полицию на 13-летнего сына-тиктокера

В Рыбацком мать написала заявление в полицию на 13-летнего сына, который поддался очередному сумасшедшему тренду в TikTok.
Дело в том, что подросток вместе с другом скручивал фирменные колпачки с колес автомобилей. Это действо засняли соседи и выложили видео в местную группу. Эти кадры увидел отец мальчика и рассказал жене. А та, помимо воспитательной беседы, еще и заявила в полицию на сына.
Источник: паблик "Мэш на Мойке".
Ранее Общественная палата Ленобласти попросила Генпрокуратуру проверить TikTok-дома на предмет соблюдения законодательства и иных норм проживания и работы в них детей и подростков-блогеров.
Вам будет интересно
Молодой человек решил зайти в один из магазинов торговой сети "Дикси", чтобы купить яблочный сок. Однако вместо этого получил от...
25.06.2021 347