Путин заявил, что ни один вопрос не останется незамеченным

Президент России Владимир Путин начал отвечать на вопросы россиян в прямом эфире.
Прямую линию он начала со слов о формате мероприятия и количестве вопросов, заверив, что все они не останутся без ответа. Количество обращений уже превысило 2 миллиона.
«Это на первый взгляд самонадеянное заявление, но тем не менее хочу вас заверить, что мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным», – заявил Путин.
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30.06.2021 67