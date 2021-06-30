Путин заявил, что ни один вопрос не останется незамеченным

Президент России Владимир Путин начал отвечать на вопросы россиян в прямом эфире.

Прямую линию он начала со слов о формате мероприятия и количестве вопросов, заверив, что все они не останутся без ответа. Количество обращений уже превысило 2 миллиона.

«Это на первый взгляд самонадеянное заявление, но тем не менее хочу вас заверить, что мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным», – заявил Путин.