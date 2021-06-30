Владимир Путин ответил на вопрос о ценах на российских курортах

Об этом президент России поведал на «Прямой линии».

По словам Владимира Путина, в России на протяжении многих лет очень мало денег вкладывалось в наличие туризма. Россияне всегда стремились за рубеж, в то время, как на отечественных курортах, тоже можно было отдохнуть.

— У нас есть программа развития внутреннего туризма, стоит задача развития туристической инфраструктуры, создана госкорпорация для развития туризма, — отметил глава государства.

Путин заявил, что отечественные курорты перегружены. Это приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры и росте цен на нее.

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