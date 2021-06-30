Появилось видео с места ЧП в Мурино, где бетонная плита придавила рабочего

Ранее ivbg.ru сообщал, что сегодня утром, 30 июня, на строительной площадке в Мурино Всеволожского района бетонная плита придавила человека.

“Невские новости” публикуют видео с места происшествия.

По предварительным данным, водитель машины с краном-манипулятором поднимал бетонную плиту на стройплощадке школы. Во время работ она лопнула и упала на мужчину. В результате полученных травм он погиб.