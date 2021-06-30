Бетонная плита раздавила рабочего на стройке школы в Мурино

По информации ivbg.ru, 30 июня около 08:00 в экстренные службы сообщили о происшествии на улице Графской в Мурино Всеволожского района.

По предварительным данным, водитель машины с краном-манипулятором поднимал бетонную плиту на стройплощадке школы. Во время работ она лопнула и упала на мужчину. В результате полученных травм он погиб.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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