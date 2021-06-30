Волонтеры займутся оказанием помощи медикам и людям, которые нуждаются в поддержке.

Партия «Единая Россия» объявила о создании единого волонтерского штаба. В него вошли активисты партии, ОНФ, движения «Мы – вместе», «Волонтеры Победы» «Волонтеры-медики», «Молодой Гвардии Единой России».

Волонтеры займутся оказанием помощи медикам и людям, которые нуждаются в поддержке. Работа будет организована в уже существующих добровольческих организациях по всей стране.

«Сегодня как никогда необходимо включиться в волонтерскую работу. Мы ее и не останавливали. Более того, нужно призвать в ряды волонтеров новых активных граждан», — подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В тяжелый период пандемии, жители всех районов Ленобласти будут получать бесперебойную адресную помощь от волонтеров партии «Единая Россия», заявил руководитель волонтерского центра «Единой России» в 47 регионе Николай Емельянов. Не смотря на возросшую нагрузку, в центре всегда готовы помочь в доставке врачей на дом к пациентам и маршрутизации пациентов в лечебные учреждения, отметил Емельянов.

Только за 2020 год волонтерский центр «Единой России» в Ленобласти отработал 16247 заявок. На благо региона трудились 760 человек: обеспечили продовольственными наборами более 3 тысяч медработников, горячим питанием более 20 тысяч медработников, доставили 40 тысяч лекарственных наборов, закупили 1 млн. медицинских масок, 218 тысяч перчаток, 6300 защитных костюмов, 1 тысячу литров антисептика.

«Светофорная» система, разработанная в Ленобласти, помогла быстрее снять региону ограничения с работы бизнеса, сферы услуг, общепита, туризма, развлечений. «Красная», «желтая» и «зеленые» зоны позволили эффективно разделить благополучные и неблагополучные COVID-19 районы.

В трудное время пандемии волонтеры помогали многодетным и малообеспеченным семьям: обеспечение продуктовыми наборами, участие в организации детского отдыха и другие формы поддержки. Около 17 тысяч маленьких ленинградцев в летние месяцы смогли отдохнуть в 35 стационарных организациях детского отдыха. Также при поддержке волонтерского центра около 5,5 тысяч детей отдохнули в 26 осенних лагерях детского отдыха.

«Единая Россия» ежемесячно проверяет наличие лекарств в аптеках, продуктов первой необходимости в магазинах и цен на них. Центр и в дальнейшем планирует осуществлять многостороннюю поддержку жителей Ленобласти.