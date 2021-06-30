В Ленобласти жуткое ДТП унесло жизнь восьмилетнего ребенка

Стали известны подробности жуткой аварии на трассе «Кола» в Ленинградской области. В массовом ДТП из шести машин пострадало восемь человек. Известно о гибели восьмилетнего ребенка.
Трагедия произошла на трассе «Кола» в Ленинградской области в среду, 30 июня. Происшествие вызвало огромную пробку. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Всего столкнулись три грузовых и три легковых автомобиля. В результате ДТП пострадало шестеро взрослых и трое детей, один ребенок погиб.
Вам будет интересно
Ранее ivbg.ru сообщал, что сегодня утром, 30 июня, на строительной площадке в Мурино Всеволожского района бетонная плита придавила человека. “Невские новости”...
30.06.2021 47