В Ленобласти жуткое ДТП унесло жизнь восьмилетнего ребенка

Автор: Анастасия Щербакова
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Стали известны подробности жуткой аварии на трассе «Кола» в Ленинградской области. В массовом ДТП из шести машин пострадало восемь человек. Известно о гибели восьмилетнего ребенка.

В Ленобласти жуткое ДТП унесло жизнь восьмилетнего ребенка трагедия, происшествие, погиб ребенок, Ленобласть, ДТП
В Ленобласти жуткое ДТП унесло жизнь восьмилетнего ребенка трагедия, происшествие, погиб ребенок, Ленобласть, ДТП
В Ленобласти жуткое ДТП унесло жизнь восьмилетнего ребенка трагедия, происшествие, погиб ребенок, Ленобласть, ДТП

Трагедия произошла на трассе «Кола» в Ленинградской области в среду, 30 июня. Происшествие вызвало огромную пробку. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Всего столкнулись три грузовых и три легковых автомобиля. В результате ДТП пострадало шестеро взрослых и трое детей, один ребенок погиб.

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В Ленобласти жуткое ДТП унесло жизнь восьмилетнего ребенка трагедия, происшествие, погиб ребенок, Ленобласть, ДТП
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