Посетить Турцию россияне смогут с любой прививкой и без ПЦР — теста

Граждане России, смогут посещать Турцию имея любую из четырех российских вакцин, а также без необходимости сдавать ПЦР-тесты .

Об этом 30 июня сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Как уточнил чиновник, все российские вакцины признаны в Турции, что позволит въехать в страну с любым сертификатом. Однако у туристов из России должны быть сделаны оба компонента.

Ранее мы писали, что стоимость отдыха в Турции резко выросла в два раза. Информация об этом появилась сразу после объявления о возобновлении авиарейсов между странами.