В Приозерске поезд снес легковой автомобиль. Двое человек пострадали

В среду, 30 июня в Приозерске произошла серьезная авария на железнодорожных путях. В результате столкновения иномарку отбросило на несколько метров. Сообщается о двух пострадавших, среди которых девятилетняя девочка.

Фото: Online47 Фото: Online47 Фото: Online47

Авария произошла около улицы Цветкова в Приозерске. Черная «Шкода» столкнулась с поездом, в результате чего пострадали девятилетняя девочка и 38-летний мужчина. Пострадавшие чудом спаслись и отделались не такими серьезными травмами — мужчина сломал ключицу, а девочка получила ушиб грудной клетки.

Сообщается, что пострадавших госпитализировали. Их жизни ничего не грозит.