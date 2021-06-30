В Приозерске поезд снес легковой автомобиль. Двое человек пострадали

Автор: Анастасия Щербакова
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В среду, 30 июня в Приозерске произошла серьезная авария на железнодорожных путях. В результате столкновения иномарку отбросило на несколько метров. Сообщается о двух пострадавших, среди которых девятилетняя девочка.

В Приозерске поезд снес легковой автомобиль. Двое человек пострадали сбил поезд, Приозерск, мчс, ДТП, аварияФото: Online47
В Приозерске поезд снес легковой автомобиль. Двое человек пострадали сбил поезд, Приозерск, мчс, ДТП, аварияФото: Online47
В Приозерске поезд снес легковой автомобиль. Двое человек пострадали сбил поезд, Приозерск, мчс, ДТП, аварияФото: Online47

Авария произошла около улицы Цветкова в Приозерске. Черная «Шкода» столкнулась с поездом, в результате чего пострадали девятилетняя девочка и 38-летний мужчина. Пострадавшие чудом спаслись и отделались не такими серьезными травмами — мужчина сломал ключицу, а девочка получила ушиб грудной клетки.

Сообщается, что пострадавших госпитализировали. Их жизни ничего не грозит.

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