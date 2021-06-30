В Гатчинском районе девочка погибла, запутавшись в веревках самодельной качели

Следователи выясняют обстоятельства трагедии в Гатчинском районе Ленобласти. Пятилетняя девочка умерла, запутавшись в веревках качели.

Об этом вечером, 30 июня сообщает портал Фонтанка.

«По предварительным данным, 30 июня 2021 года в деревне Покровское Гатчинского района Ленинградской области во дворе частного дома при катании на самодельных качелях 5-летняя девочка запуталась в веревке и погибла», — говорится в сообщении областного управления СК.

После сообщения о трагедии в деревне на место выехали следователи, криминалисты и сотрудники полиции. На данный момент возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В течение среды, 30 июня это не первый трагичный случай гибели детей. Так, на трассе «Кола» в Ленинградской области жуткое ДТП унесло жизнь восьмилетнего ребенка.