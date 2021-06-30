Под Петербургом упал парапланерист. Он находится в тяжёлом состоянии

В Ленобласти следователи изучают обстоятельства падения с высоты парапланериста. Мужчину в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.

О происшествии стало известно вечером, 30 июня. Мужчина разбился у деревни Сосновка под Санкт-Петербургом. В результате жесткой посадки спортсмен получил серьёзные травмы.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР, сообщение о происшествии поступило в вечером, 30 июня. Мужчина возрастом 41 год летал в Приозерском районе рядом с деревней Сосновка.