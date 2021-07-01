В России вступил в силу закон о пособиях беременным и неполным семьям

В четверг, 1 июля, в России вступают в действие законы о новых выплатах семьям с детьми.

Законы отменяют единовременные пособия по беременности, на смену которым введены ежемесячные пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в сложной жизненной ситуации. Ожидается, что величина пособия составит в среднем 6350 рублей.

В Минтруде пояснили, что выплаты будут предоставлять по тем же правилам, что и выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно, а при их назначении будет использовано комплексное оценивание нуждаемости. Чтобы обратиться за пособием, средний доход на одного человека в семье беременной женщины, которая встала на учет в период до двенадцати недель, должен быть меньше прожиточного минимума на человека.

Помимо того, появились ежемесячные пособия одиноким родителям, которые воспитывают ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Выплата равна 5650 рублей.

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В законе также предусмотрено, что родителям детей в возрасте до 7 лет включительно в полном объеме будет оплачен больничный по уходу за ребенком, не зависимо от трудового стажа.