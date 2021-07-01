В Выборге наркоман напал на пенсионерку ради 300 рублей

Полиция Выборга задержала 34-летнего местного жителя, который напал на пенсионерку ради денег на очередную «дозу».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 27 июня мужчина зашел в подъезд за 65-летней женщиной, ударил ее по голове бутылкой и вырвал из рук сумку. Внутри оказались только 300 рублей.

Выяснилось, что украденное он потратил на спиртное. Возбуждено уголовное дело.