В Выборге наркоман напал на пенсионерку ради 300 рублей

Автор: Гузель Галимова
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Полиция Выборга задержала 34-летнего местного жителя, который напал на пенсионерку ради денег на очередную «дозу». 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 27 июня мужчина зашел в подъезд за 65-летней женщиной, ударил ее по голове бутылкой и вырвал из рук сумку. Внутри оказались только 300 рублей. 

Выяснилось, что украденное он потратил на спиртное. Возбуждено уголовное дело.

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