В Выборге наркоман напал на пенсионерку ради 300 рублей

Полиция Выборга задержала 34-летнего местного жителя, который напал на пенсионерку ради денег на очередную «дозу».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 27 июня мужчина зашел в подъезд за 65-летней женщиной, ударил ее по голове бутылкой и вырвал из рук сумку. Внутри оказались только 300 рублей.
Выяснилось, что украденное он потратил на спиртное. Возбуждено уголовное дело.
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