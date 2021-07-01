В Ленобласть поступило еще 66 тысяч комплектов вакцины от COVID-19

В Ленобласть на фоне роста заболеваемости поставили новую партию вакцин от коронавируса — еще 66 тысяч комплектов препаратов.

Добавляется, что в регионе с начала недели стабильно прививаются более 7 тысяч человек в день. Так, 30 июня было вакцинировано 7 618 человек.

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Тем временем в Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 182 человек. Ранее мы публиковали адреса всех пунктов Ленинградской области, где можно сделать прививку от Covid-19. На сегодняшний день вакцинация проводится в 105 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти, из них 49 – мобильные бригады.