Молодой человек нырнул за мячом и утонул на Коркинском озере

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели извлекли из озера тело мужчины, который утонул еще 29 июня.

В тот день в полицию поступило сообщение от 25-летнего уроженца Таджикистана. Он сообщил, что в Коркинском озере утонул его друг-соотечественник. Он нырнул в воду за волейбольным мячом, но обратно уже не вынырнул.

Тело молодого человека было обнаружено 30 июня, его направили в морг для установления причины смерти.

С началал недели это уже не первый аналогичный случай. В озере под Выборгом утонул 10-летний ребенок, в Вуоксе — 23-летний парень, на Коркинских озерах — мужчина.